La poesia protagonista al bar Civico 33: MORISE APS PRESENTA “HUMANITAS” DI VINCENZO RUSSO

Venerdì 12 giugno alle ore 18:30, presso il Bar Civico 33 di Corso Italia, l’Associazione Morise APS promuove la presentazione del libro “Humanitas”del poeta e scrittore Vincenzo Russo, un’opera che invita a riflettere sul valore dell’essere umano, delle relazioni e della sensibilità in una società sempre più frenetica e spesso distante dall’ascolto e dalla condivisione.

L’incontro sarà moderato da Nunzia Sannino, Presidente di Morise APS e pubblicista di BelvedereNews 2.0, che aprirà la serata con i saluti introduttivi.

Protagonista dell’evento sarà naturalmente l’autore Vincenzo Russo, che dialogherà con il pubblico raccontando il percorso umano e letterario che ha dato vita alla raccolta poetica.

Ad arricchire il confronto saranno gli interventi di Maria Baldares, giornalista, Marco De Rosa, laureando in Lettere e Filosofia, e Maria Caiafa, avvocato e Vicepresidente di Morise APS.

Previsto anche un momento particolarmente suggestivo con la partecipazione della poetessa Anna Perla, che interpreterà alcune poesie tratte dall’opera, offrendo ai presenti un’esperienza emozionale attraverso la forza evocativa della parola.

L’iniziativa si inserisce nel percorso culturale denominato “Un caffè con…” che l’Associazione Morise APS porta avanti a livello locale e nazionale con l’obiettivo di promuovere occasioni di incontro, crescita e partecipazione attraverso la cultura, l’arte e la letteratura.

In una città ricca di storia e di patrimonio culturale come Ercolano, eventi di questo tipo rappresentano un’importante occasione per valorizzare la produzione letteraria contemporanea e favorire momenti di confronto aperti alla cittadinanza.

L’ingresso è libero.

La cittadinanza e tutti i soci dell’Associazione Morise APS sono invitati a partecipare.

“Perché la cultura, quando incontra le persone, diventa comunità”- ha dichiarato Nunzia Sannino presidente dell’Associazione Morise aps