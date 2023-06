La Polizia di Stato arresta evaso da carcere minorile nel mese di marzo.

La Polizia di Stato di Caserta, alle prime luci dell’alba di ieri, ha tratto in arresto un ventiduenne di Castel Volturno in quanto destinatario di un Ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano – Ufficio Esecuzioni Penali.

Il soggetto, scovato dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Caserta in un’abitazione della sua cittadina natale, è stato rintracciato all’esito di una perquisizione realizzata dopo che, già da tempo, i poliziotti erano sulle sue tracce. Il giovane, con numerosi precedenti penali e di polizia, nella nottata del 23 marzo 2023, era evaso insieme a un coetaneo da un Istituto di pena dove stava espiando una condanna per reati contro il patrimonio, tra cui estorsione. I fatti risalgono al 2016, allorquando il giovane era ancora minorenne e vennero consumati nel tenimento di Varese.

Terminati gli atti di rito, il soggetto è stato associato presso l’Istituto di Pena Minorile di Nisida (NA), dovendo scontare la pena residua della reclusione di oltre un anno e nove mesi, così come rideterminata all’indomani dell’evasione.