La rassegna “Rosso Vivo – Sangue, fuoco e rinascita nella zona Est di Napoli” di Performing Art Campania si avvia alla conclusione

Dalla musica popolare dell’Ensemble Collettivo Artistico Vesuviano fino al concerto spettacolo di Mimmo Maglionico con Antonella Morea e Lello Giulivo, passando per un concerto omaggio ad Antonio Vivaldi con i solisti dell’orchestra Collegium Philarmonicum in collaborazione con il Conservatorio di musica San Pietro a Majella diretti dal Maestro Gennaro Cappabianca

È in arrivo l’ultimo fine settimana di grandi eventi del progetto “Rosso Vivo – Sangue, fuoco e rinascita nella zona Est di Napoli”, presentato dall’Associazione Performing Art Campania, diretta da Mimmo Maglionico, e promosso e finanziato dal Comune di Napoli, nell’ambito del Maggio dei Monumenti edizione 2026 – “Ebbra di luce, folle di colori” – che racconta e valorizza i territori della Municipalità̀ 6 (Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio). Il rosso con le sue sfumature è stato, dunque, il filo conduttore del progetto, declinato in diversi modi nelle molteplici attività̀ proposte: lava viva che distrugge e rigenera, come il Vesuvio; sangue e passione che attraversano Napoli, città ferita e innamorata; abbraccio e resistenza nel tango, danza nata dal dolore che diventa legame.

Venerdì 29 maggio, alle ore 19.30, nella Parrocchia di Santa Maria del Soccorso a Napoli (Largo Soccorso, 4), andrà in scena l’Ensemble Collettivo Artistico Vesuviano con il concerto di musica popolare “Fuoco e lava tra ‘a terra e ‘o cielo”. Il collettivo tramanda le sonorità, i ritmi e le storie del Vesuvio e del Sud Italia. A cornice ci sarà la mostra fotografica di Alessandro de Fraia. Ingresso libero sino a esaurimento posti.

Sabato 30 maggio, alle ore 19.30, nella Chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Napoli (Viale Decio Mure Console Romano) sarà di scena il concerto-omaggio ad Antonio Vivaldi, a 285 anni dalla sua morte, dal titolo “Il Prete Rosso”, così soprannominato per il colore della sua chioma rossa come la sua anima musicale vibrante, del tutto nuova per i suoi contemporanei, in collaborazione con il Conservatorio di musica San Pietro a Majella e i solisti dell’orchestra Collegium Philarmonicum diretti dal Maestro Gennaro Cappabianca e con il violino solista Daniela Cammarano. Il concerto sarà in replica domenica 31 maggio, alle ore 19.30, nella Basilica santuario di Santa Maria della Neve (Piazza Vincenzo Aprea, 2) Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Lunedì 1° giugno, alle ore 19:30, nella Basilica santuario di Santa Maria della Neve a Ponticelli – Napoli (Piazza Vincenzo Aprea, 2) andrà in scena “N’ammore ‘e tango”, lo spettacolo-concerto di Mimmo Maglionico con Antonella Morea e Lello Giulivo, che prende il nome dall’omonimo struggente e passionale brano del compositore napoletano Antonio Sinagra. Da Viviani e De Simone fino a Borges e Gardel sarà costruito un ponte ideale tra Napoli e Buenos Aires insieme all’ organico di polistrumentisti, diretto da Roberto Trenca. In replica martedì 2 giugno, alle ore 20:30, nell’Area polifunzionale del Circolo Parco Vesuvio (Via Mario Pomilio, 9). Ingresso libero fino a esaurimento posti.