La Riforma del processo penale. Il convegno degli Avvocati Calatini

Maddaloni. Si terrà il 17 Dicembre 2021, dalle 16:00 alle 19:00, il convegno organizzato dall’Associazione Avvocati Calatini di Maddaloni (CE) e dall’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere dal titolo “La Riforma del processo penale: la nuova fisionomia delle indagini preliminari tra esigenze di semplificazione e rispetto delle garanzie difensive”.

Con la legge n°134/2021, recante “delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” è stato approvato il disegno di legge governativo di riforma del processo penale.

L’incontro si soffermerà, in particolare, su due dei temi su cui fa perno la riforma: l’esigenza di celerità del processo penale e il rispetto delle garanzie difensive.

Un Focus sulla Riforma Cartabia in cui saranno prese in esame le novità introdotte, evidenziandone le potenzialità e discutendo delle perplessità che la legge n. 134/2021 ha sollevato.

Dopo gli indirizzi di saluto dell’avvocato Ugo Verrillo (Presidente del C.O.A. di Santa Maria Capua Vetere), dell’avvocato Antonio Caradonna (Presidente dell’Associazione “Avvocati Calatini”), interverranno quali relatori l’avvocato penalista Paolo Iuliano ed il Dott. Vincenzo Saladino, Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord.

Al dibattito parteciperà, infine, in qualità di relatore, anche l’avvocato Antonio Spallieri (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere), che affronterà gli aspetti deontologici.

I lavori saranno moderati e conclusi dall’avvocato Gennaro Pisanti, segretario dell’Associazione “Avvocati Calatini”.

L’evento si terrà in presenza presso la Sala Convegni “Iorio” della Biblioteca Comunale di Maddaloni (CE) – Via S. Francesco d’Assisi – e per l’accesso alla sala è richiesta l’esibizione del green pass e dovrà essere mantenuta la mascherina per tutta la durata dell’evento.