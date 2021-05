La Roma vince e rende meno amara l’eliminazione

Finisce 3-2 per la Roma la gara di ritorno contro il Manchester utd, decide la sfida il giovane Zaleski. Gli inglesi ok finale dovranno vedersela contro il Villareal che ha sorpresa ha eliminato Arsenal, una sfida che vedrà grande favorita proprio gli inglesi. Note positive ok casa Roma però oltre la vittoria ci sono su tutte i debutti di Darboe e Zalewski, due giovani della prima vera che hanno giocato una grande gara, l’ultimo dei due è riuscito persino a mettere a segno il suo primo gol con la maglia della Roma. Adesso la Roma dovrà tornare a pensare al campionato e sperare di tornare in Europa anche il prossimo anno