La scatola scaldacuore: originale iniziativa della pro Loco “San Michele” di Maddaloni

Sarà un Natale diverso, questo ormai è assodato, ma sarà pur sempre Natale. E Natale è sinonimo di affetti, gioia, condivisione, solidarietà. E nessun virus riuscirà a farlo passare inosservato. Perciò, pur rispettando regole e DPCM, la Pro Loco “San Michele” si è fatta promotrice di un’originale iniziativa, generosa e semplice, accessibile a tutti e a rischio contagio zero. Un’iniziativa realizzata già a Milano e Palermo, e che grazie a loro arriva anche a Maddaloni.

Un gesto molto semplice che ognuno all’interno della famiglia, può fare, soprattutto con i bambini, per insegnare loro il senso della solidarietà.

Di seguito vi riportiamo le istruzioni per realizzare la SCATOLA SCALDACUORE:

Ecco cosa dovrai fare per partecipare:

Prendi una scatola delle scarpe e metti dentro:

– 1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.): anche usati, ma in buono stato e puliti.

– 1 cosa golosa, (cioccolato, caramelle, un barattolo di Nutella ecc.): cibo non deperibile e nuovo

– 1 passatempo (libro, rivista, un mazzo di carte, sudoku, colori ecc.): in buono stato.

– 1 prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo, cosmetici ecc.): nuovi, sigillati.

– 1 biglietto gentile, perché le parole valgono anche più degli oggetti!

Per le scatole da destinare ai bambini indicare sempre età e sesso sulla scatola : La Cosa Calda e il passatempo: possono essere “usati” ma in buono stato; la Cosa Golosa meglio le caramelle e per il prodotto di bellezza magari un dentifricio o uno spazzolino per bambini, dei gioiellini per bambine e similari. Il Biglietto Gentile ad un bambino potrebbe essere un disegno fatto dal vostro bambino.

Incarta la scatola, decorala e scrivi in un angolo a chi è destinato il dono: donna, uomo, unisex o bambino/a (aggiungere fascia età).

Ovviamente una famiglia può preparare più di una scatola e ve lo assicuro, è un’attività bellissima da far fare ai bambini per renderli partecipi dell’azione e dargli la consapevolezza di essere bambini fortunati.

DOVE DEVI CONSEGNARLA :

Per ora hanno aderito, come punto di consegna:

1) Caritas Parrocchiale – Parrocchia Sant’Aniello Abate – Maddaloni

2) Chiosco della Nonna – P.zza Don Salvatore d’Angelo – Maddaloni

Naturalmente la Pro Loco approfitta per invitare a questo gesto di solidarietà tutte le associazioni, i comitati i cittadini, gruppi informali che si volessero rendere disponibili per la raccolta e la consegna dei pacchi alle persone che ritengono bisognose di questa attenzione.

Noi da soli valiamo poco, solo chi opera ogni giorno sul territorio può conoscere da vicino le situazioni più difficili – ha dichiarato la presidente Concetta d’Albenzio.

Inoltre, domenica 13 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, sarà organizzato un evento di raccolta, a cura di Pasquale Giordano, con l’allestimento di un gazebo, per chi volesse facilmente consegnare la sua scatola in piazza della Vittoria (compatibilmente con le future disposizioni anti-Covid)

PER QUALSIASI INFORMAZIONE FATE RIFERIMENTO ALLE REFERENTI VIA TELEFONO:

Concetta d’Albenzio 334 3629112

Pina Mastropietro 351 1650241

Ovviamente tutte le precauzioni anti covid19 dovranno essere rispettate quindi munitevi di mascherina e gel!

Il gesto costa pochissimo, il tempo dedicato non è niente ma la resa e la felicità di chi riceverà in dono queste scatole sarà immensa!

Facciamo una cosa bella da ricordare in quest’anno 2020 catastrofico e aiutiamo chi ne ha più bisogno a festeggiare il periodo natalizio con il cuore un po’ più leggero.