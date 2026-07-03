La tela più grande del mondo incanta i vertici di Fratelli d’Italia

Donzelli a Maddaloni e Teano, Santangelo: pronti a confermarci alla guida del Paese. Il Convitto conquista i big di Fdi. Comunali, costruiremo insieme un progetto vincente a Teano

«Le sfide future, la consapevolezza di essere una forza di governo autorevole pronta a continuare a guidare il Paese, ma anche nuovi amici che hanno abbracciato il progetto di Fratelli d’Italia e l’orgoglio di aver lasciato senza parole un personaggio del calibro di Giovanni Donzelli rimasto estasiato dalla maestosità della tela dei fratelli Funaro, la più grande al mondo, al Convitto Giordano Bruno. Benvenuti in Fratelli d’Italia ad Annarita Santangelo (assessore di Maddaloni), Dario Di Rosa (consigliere di Maddaloni), Giuseppe Carfora (consigliere di Maddaloni), Michele Di Nuzzo (consigliere di Maddaloni), Giulio Farina (consigliere di Maddaloni), Salvatore Mataluna (consigliere Maddaloni), Saverio Delle Curti (consigliere di Marcianise), Michele Cipriano (assessore Teverola), Maria Domenica Tirozzi (assessore Teverola), Francesca Simonelli (consigliere Teverola), Maria Rosaria Tavano (consigliere Casagiove), Nicola Belardo (consigliere Capodrise), Angelo Mirra (consigliere Santa Maria La Fossa), Alessio Marra (consigliera di Pratella), Vincenzo Santantonio (consigliere di Marzano Appio), Elena Della Volpe (consigliere di Frignano). Abbiamo vissuto un bellissimo pomeriggio di politica tra Maddaloni e Teano, con gli onorevoli Donzelli, Gambino, Cerreto, Cangiano, con la senatrice Petrenga assieme ai quali abbiamo incontrato la comunità di Fratelli d’Italia che sul nostro territorio continua a crescere. In tutti c’è la consapevolezza che il 2027 è un appuntamento da vincere e che Giorgia Meloni deve continuare a guidare il Paese. Lo faremo attraverso una nuova legge elettorale che restituirà piena responsabilità agli elettori attraverso la reintroduzione della preferenza. Il mio grazie va al rettore Rocco Gervasio per come ci ha accolto al Convitto Giordano Bruno e per aver fatto conoscere una delle eccellenze del nostro territorio. Il mio rinnovato grazie alla comunità di Teano per il sostegno che mi ha dato in campagna elettorale e per la voglia che ci ha confermato questa sera di essere parte attiva di un grande progetto. Con loro da stasera è partita una grande sfida che ci dovrà portare alla vittoria delle amministrative». Lo ha dichiarato Vincenzo Santangelo, consigliere regionale e viceoordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.