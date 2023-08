La Tik Toker

Il 1° settembre, Rita De Crescenzo, una donna di 44 anni originaria di Pallonetto di Santa Lucia, vicino Napoli, nota per essere una tiktoker famosa, farà tappa a S.Marco Evangelista in Via Cupa (area Mercato). Con il suo stile tipico partenopeo, i balli e le canzoni, ha conquistato il web diventando una vera e propria icona e ora è molto richiesta. Nel corso dell’evento, si intratterrà con i suoi fan e canterà sul palco le sue canzoni popolari. I suoi eventi spesso causano congestioni stradali in città e generano discussioni, congratulazioni e commenti umoristici.

La carriera musicale di Rita De Crescenzo ha inizio nel giugno del 2021 con l’uscita del suo primo singolo “Ma te vulisse fà na gara e ballo?”. Il video ha ottenuto ben 6,2 milioni di visualizzazioni su YouTube ed è diventato virale anche su TikTok. In seguito, ha pubblicato altri brani come “Fiocchi di neve”, “Guagliù menate ‘o sale”, “Wata wata”, “Sti follower”, “Io sto sclerando”, “Ma chi site”, “Buone feste” e “Chi me la fatte fa e me spusà”.

Rita De Crescenzo è anche conosciuta con i soprannomi “Svergognata” e “Scostumata”, che utilizza spesso nei suoi video e sui social media. Si è guadagnata questa reputazione per il suo atteggiamento e il suo stile schietto e senza filtri.

Il 2 settembre, saliranno sul palco altri due famosi tik tockers, Very e Sasy. Sono una coppia di influencer che si sono conosciuti da giovani e sono diventati molto popolari su TikTok grazie alla loro famiglia allargata e alle vicende che coinvolgono i loro figli. Hanno cinque figli: Carmen, Rosy, Francesco, Christian e Melissa. Carmen è la più conosciuta e ha reso i giovani genitori nonni poco dopo i trent’anni, annunciando di essere incinta di Kekko, un altro influencer partenopeo.

Very e Sasy, alias Veronica e Salvatore Borriello, sono ormai diventati influencer a tempo pieno. Very è casalinga, mentre Sasy sembra essere un ex-muratore. La coppia ha anche avviato una carriera parallela nella musica cercando di sfruttare la loro popolarità sui social media.

Inoltre, c’è stato un dibattito riguardo a un figlio di nome Bruno che Very avrebbe avuto fuori dal matrimonio. Dopo un periodo di silenzio, ha rivelato che Bruno è effettivamente suo figlio e che frequenta i fratelli. Tuttavia, non è figlio di Salvatore ed è arrivato in un momento particolare.

La coppia Very e Sasy è nota anche per le loro canzoni, tentando di capitalizzare sulla loro popolarità. La loro pagina YouTube è dedicata alla musica e hanno pubblicato brani come “Tammurriata a Mergellina”, che è uno stile musicale neomelodico.