Laboratorio musicale con Giovanni Ceccarelli e Ferruccio Spinetti

L’Accademia Musicale Yamaha Città di Caserta si prepara a ospitare un laboratorio musicale unico nel suo genere, che vedrà come protagonisti i musicisti Giovanni Ceccarelli e Ferruccio Spinetti.

L’appuntamento è fissato per giovedì 19 marzo, dalle 16 alle 18, nella sede di San Nicola la Strada (via Napoli 8). L’iniziativa, coordinata dal maestro Emilio Di Donato, si rivolge a tutti i giovani musicisti, indipendentemente dallo strumento suonato o dal genere preferito.

«L’obiettivo del seminario laboratorio – specifica Di Donato – è di stimolare la curiosità e la creatività musicale di ciascuno. Attraverso la conoscenza e la diretta esperienza di apposite pratiche musicali i ragazzi imparano a sviluppare un approccio più spontaneo e creativo nel fare musica».

Durante l’evento, i partecipanti affronteranno temi centrali come la sperimentazione strumentale, la costruzione di una melodia o di un’improvvisazione, partendo da elementi base di armonia e ritmo, e la coltivazione della propria creatività personale. Il programma alternerà momenti di esercitazione collettiva a più strumenti, dimostrazioni pratiche dei docenti, ascolti guidati e spazi di condivisione e scambio artistico. Come sottolineato dalla direttrice Mena Santacroce, si tratta di un’occasione speciale per il territorio, poiché segna il primo evento di questo tipo tenuto da Ferruccio Spinetti nella propria città.

Info – L’Accademia musicale Yamaha ha sede a Caserta alla via Caduti sul Lavoro 110 – 0823/325824 e a San Nicola la Strada alla via Napoli 8 – 0823/422193.