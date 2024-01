“Lasciate che il mio paese non sia peggiore di tutti gli altri”.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Liza, studentessa 13enne:

“L’Ucraina è il paese più caro, più caro al mio cuore, bello e meraviglioso. Penso a lei ogni secondo, ogni minuto, ogni ora mentre il sangue cosacco scorre nelle mie vene.

Tutto mi sembra familiare ovunque. Non c’è persona che non sappia nulla della sua patria. Gli antenati vivevano in questa terra famosa in tutto il mondo, cantavano canzoni melodiose, portavano avanti usanze e tradizioni, combattevano e si difendevano dagli attacchi delle vicine tribù nomadi. Tutto qui parla del nostro glorioso passato.

Sono nato sul suolo ucraino e posso esserne orgoglioso. Spero che vivrò qui tutti i giorni luminosi della mia vita. Ecco le persone che mi sono più care: la mia famiglia, i parenti più stretti, gli amici, i nonni. L’Ucraina, come una madre, è sola al mondo. E la amo, qualunque cosa accada: bruciata o felice, distrutta o forte nella volontà e nello spirito, povera o ricca. Non lasciamo che tutto vada dolcemente e liscio per noi, soprattutto durante la guerra, quindi dobbiamo proteggerla a costo della nostra stessa vita affinché i nostri figli e nipoti abbiano un’infanzia buona e felice. Gli ucraini sono una nazione di invincibili che stanno creando il proprio futuro. Questo è un diritto e un dovere di tutti.

Tornando all’idea di indipendenza delle persone, voglio notare che appare con nuovo fervore. Tutti sanno che la guerra in

Ucraina è iniziata nel 2014 e continua ancora oggi. L’orda razzista distrugge senza pietà le città e i villaggi nativi, il patrimonio culturale e la storia dell’Ucraina. I nemici uccidono i civili, siano essi bambini o adulti, uccidono tutti. Affermo che la Russia sta commettendo terribili atrocità contro gli ucraini. Nessuno e niente potrà toglierci il territorio, la libertà, i valori morali e giuridici, perché siamo noi i padroni della nostra terra. Ciò dimostra i privilegi dell’esistenza.

Il nostro Paese è una terra di indescrivibile bellezza delle persone e del loro difficile destino. Gli ucraini hanno ripetutamente sofferto di nemici sinistri. La mia Patria ha sopportato coraggiosamente e disperatamente le prove più difficili, quando sono morti migliaia e milioni di figli e figlie nativi. Dopo qualche tempo lei rinacque, risorse come una fenice tra le rovine.

L’Ucraina-Nenka ha cresciuto e allevato una nuova generazione di persone che credevano con tutto il cuore e sinceramente che con il loro aiuto sarebbe cresciuta e avrebbe prosperato a livello internazionale.

Credo che questo orrore finirà presto. E questo accadrà sicuramente, perché siamo un’unica nazione, pronta a sostenerci a vicenda e a non stancarci nemmeno per un attimo della guerra. Ogni ucraino contribuisce a una rapida vittoria. Alcuni si offrono volontari, altri riparano le comunicazioni, forniscono elettricità e proteggono il sonno. Molti eroi ci aiutano a muoverci verso la nostra esaltazione. Sono sicuro che riconquisteremo la terra dalla sanguinosa morsa del ferro. Quindi non arrendiamoci, combattiamo fino all’ultimo, perché siamo un popolo forte, indomabile, amante della libertà, che si muove verso il suo obiettivo. Spero che presto ci sarà un secondo presidente che metterà fine alla guerra.“