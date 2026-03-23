Lezione di Astronomia e Gnomonica per costruire gli antichi Orologi solari

Un evento culturale inusitato, promosso dalla presidente Pina Cupolino dell’Associazione Lattanino Cupolino, in cui la Astrofisica e professoressa in pensione di Matematica, Titti Guerrieri, con un pregevole curriculum nel mondo dell’Astronomia, spiega come costruire un antichissimo Orologio solare ed è autrice del saggio adatto anche per i ragazzi: “Gli Orologi Solari, come costruirli” .

È domenica mattina e mi siedo ai tavolini di uno degli spazi culturali riservati a incontri del centro commerciale Plaza sulla Casilina di Marzano Appio. Tutti i componenti dell’Associazione Lattanino Cupolino sono già seduti e si adoperano su fogli A4 con matite, righelli e goniometri … Mentre io mi chiedo: “Ma cosa mi servirà sapere come costruire un orologio solare che sarà stato creato qualche millennio prima della venuta di Gesù Cristo?” Ma la professoressa Guerrieri sembra proprio aver letto nei miei pensieri con le sue parole: “Gli orologi solari bisogna metterli tutti lungo la linea meridiana. L’ora solare vera del posto la segna l’orologio solare. I nostri orologi segnano l’ora convenzionale. Per questo per disegnare un orologio solare occorre la latitudine del luogo dove si sta. Certo quelle popolazioni difficilmente si spostavano dai luoghi dove si trovavano …” E la professoressa Guerrieri continua con i calcoli e le indicazioni per la realizzazione dell’orologio solare. Mentre osservo i bambini Alfonso e Ida che se la cavano molto meglio di me nella realizzazione del loro antichissimo orologio solare, rifletto su quanto oggi si viva su convenzioni, a iniziare dall’orario dei nostri orologi.