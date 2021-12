Liceo “D.Cirillo”, “Difendere i diritti”/ L’elenco degli Istituti Comprensivi partecipanti

Aversa-Il liceo classico e musicale “D. Cirillo” di Aversa (DS Luigi Izzo), nel quadro delle attività di formazione rivolte al mondo della scuola e con il patrocinio morale dei comuni di Aversa, Teverola, Carinaro e Frignano, promuove per l’anno scolastico 2021-2022 il Progetto – Concorso “Difendere i diritti”. L’iniziativa si propone di far riflettere ogni anno i discenti delle scuole medie su una tematica inerente ai diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, per permettere loro di chiedersi come vivessero le persone nelle varie epoche del passato, in che modo i diritti si siano progressivamente affermati, quanto siano garantiti oggi, quanto siano diffusi nel mondo e quali siano quelli ancora da conquistare



Gli I.C. partecipanti dovranno inviare entro il 30 aprile dei lavori multimediali sui diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. Nel mese di maggio, attraverso una cerimonia pubblica presso l’aula Magna del liceo “D.Cirillo” i sei vincitori saranno premiati dall’assessore alla cultura di Aversa Luisa Melillo, di Teverola Pasquale Buonpane, di Frignano Lucia Maisto e di Carinaro Alfonso Bracciano. Gli Istituti di seguito elencati avranno la possibilità di richiedere ai docenti di storia del liceo classico e musicale “D.Cirillo” una lezione in presenza o on line sulle tematiche da loro individuate

Istituti Comprensivi partecipanti

I.C “De Curtis” di Aversa, (DS Carmen Del Vecchio), referente prof.ssa Anna Sgueglia

I.C. “Luca Tozzi” di Frignano (DS Gabriella Clemente) referente del progetto prof.ssa Annamaria Feliciello

I.C “F. Santagata” di Gricignano (DS Loredana Russo) referente del progetto prof.ssa Cavallaccio Angela.

I.C “Gaetano Parente” di Aversa, (DS Angela Comparone), referente del progetto prof.ssa Annarita Nobis.

I.C Ungaretti di Teverola (DS Adele Caputo), referente de progetto, prof.ssa Cuomo Brigida.

I.C. “San Giovanni Bosco” di Trentola (DS Michele Di Martino)

I.C “D. Cimarosa (DS Mario Autore), referente del progetto prof.ssa Filomena Gordon