Lina Ferrara Presidente del comitato Policlinico Caserta: ” De Luca? Speriamo non sia la solita Passerella”

“Abbiamo appreso delle dichiarazioni del governatore De luca sul policlinico di Casera. Bene, il policlinico sta ritornando nell’agenda politica casertana e regionale. Speriamo solo che non si tratti, ancora una volta, della solita passerella in funzione delle prossime elezioni regionali.

Il governatore De Luca già si era assunto un solenne impegno nel 2017 di concludere il policlinico in tre anni e tutti sappiamo come è andata a finire.

Questa volta tocca a noi cittadini vigilare, senza filtri o delegati. Se la nomina del commissario è finalizzata a chiudere le attività estrattive e a consentire una migliore sinergia per la conclusione dei lavori ben venga, altrimenti appare incomprensibile la sua nomina non avendo questi la legittimazione necessaria a poter agire nei confronti degli appaltatori, in ragione del fatto che il policlinico è un’opera dell’università della Campania Luigi Vanvitelli e pertanto riconducibile al Ministero della ricerca.Vogliamo trasparenza!!