L’ingegnere Michaela Suppa scende in campo a sostegno di De Luca

ELEZIONI 2020 – il comunicato della candidata

Depositata in Tribunale e ammessa la Lista di Campania Libera a sostegno del Presidente De Luca, inizia ufficialmente la campagna elettorale degli otto candidati , tra i prossimi eventi ci sarà l’inaugurazione del comitato elettorale di Michaela Suppa.

52 anni, Ingegnere civile, dottore di ricerca in ingegneria delle costruzioni, da sempre impegnata nel dare voce alle problematiche delle professioni tecniche e dello sviluppo del territorio. E’ stata per 12 anni consigliere dell’Ordine degli ingegneri di Caserta, attualmente impegnata in gruppi di lavoro presso il CNI, ex ispettore tecnico del Ministero del lavoro, poi dimessasi per proseguire il suo impegno come libero professionista nel settore edile e in particolar modo nella lotta contro le morti bianche sul lavoro.

“mai come oggi, sul nostro territorio, è importante prendere parte nella discussione politica con competenze specifiche. Solo la risoluzione dei problemi tecnici e la semplificazione nelle procedure autorizzative, che hanno ingessato tutto il mondo del lavoro, potrà rilanciare la nostra economia e rimettere in moto il mercato. Sono questi i punti più importanti del mio programma che cercherò di perseguire anche dopo questa campagna elettorale, come sempre ho fatto.”