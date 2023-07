Lite tra vicini. Interviene la Polizia e il 118

Maddaloni – Di nuovo una lite tra vicini, o meglio tra vicine, di nuovo in via Troiani. Sono diversi mesi che al civico 19 di via Troiani avvengono violente liti per motivi apparentemente futili. Ancora una volta a farne le spese è D.F.E., giovane madre che vive da sola in quel portone con due figlie piccole, di cui una con seri problemi di salute. La donna, secondo quanto ha dichiarato, stava spazzando nello spazio esterno alla sua abitazione quando è stata aggredita verbalmente e fisicamente dai vicini del piano di sopra e da alcuni loro parenti.

Ad intervenire per sedare gli animi una pattuglia del locale Commissariato di Polizia e un’ambulanza del 118 per gli opportuni soccorsi. la donna ha rifiutato di recarsi in ospedale, essendo da sola con due bambine piccole che non voleva e non poteva lasciare da sole.

La donna aggredita, attualmente in stato di shock, ha riportato ferite alle braccia ed ha un occhio nero. E’ riuscita a chiamare in suo aiuto l’associazione Calatia Rosa, che si occupa di donne che subiscono violenza e che già da tempo segue il suo caso aiutandola anche economicamente.Nella colluttazione si sono rotti anche gli occhiali e quindi ha anche difficoltà visive.

Con lei si trova ora il fondatore dell’associazione, Clemente Di Crescenzo e sono in attesa della psicologa dell’associazione e dell’avvocato penalista Marilena Diodati per il supporto di cui ha bisogno., oltre a a procedere per vie legali nei confronti degli aggressori.

Pare che il motivo scatenante sia la volontà da parte degli altri residenti del portone a mandarla via per creare un garage per le auto al posto della sua abitazione.