Lo Scoop di Giobbe Covatta in scena al Bolivar

AL TEATRO BOLIVAR SABATO 18 APRILE ARRIVA GIOBBE COVATTA CON “SCOOP (DONNA SAPIENS)”

L’attore torna nel teatro di Materdei con un nuovo spettacolo

Sabato 18 aprile 2026, alle ore 21.00, sul palco del Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, sarà la volta di Giobbe Covatta con il nuovo spettacolo dal titolo “SCOOP: DONNA SAPIENS” di Giobbe Covatta e Paola Catella, prodotto da Misamonda. Con il linguaggio irriverente e dissacratorio che da sempre contraddistingue l’amatissimo attore, si dimostrerà in scena la superiorità della donna sull’uomo.

Per convalidare tale tesi, non mancano interviste impossibili con personaggi importanti: da Dio stesso, che svela gli esilaranti retroscena della creazione dell’uomo e della donna, fino a un improbabile uomo del futuro che ci mette in guardia sui rischi di un mondo assoggettato all’arroganza maschile, passando per Nello, il povero membro maschile che chiede aiuto per le sue pessime condizioni di vita, schiavo dei ridicoli appetiti sessuali del suo padrone. Giobbe Covatta dimostra, nel suo modo comico e surreale, il proprio amore e rispetto per le donne, a cui dedica in finale un poetico omaggio.