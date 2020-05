L’on. Del Monaco (M5S) chiede che siano ritirati i fondi per il biodigestore

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che l’onorevole Antonio Del Monaco ha inviato al ministro affinchè siano ritirati i soldi stanziati per il biodigestore.

Oggetto: richiesta di ritiro dei fondi europei concessi al Comune di Caserta per Biodigestore

“Ill.mo Signor Ministro,

Le invio questa lettera per chiedere un Suo intervento sul territorio casertano in merito ad

un’importante questione che da tempo accende gli animi di coloro che pur protestando continuano

ad essere ignorati; come membro della Commissione Ecomafia non posso non dar voce alla loro e

alla mia indignazione per quanto sta accadendo, essendo io stesso abitante del territorio interessato.

È la terza interrogazione che noi del M5S depositiamo in Senato sulla questione biodigestore a

Caserta, un progetto di impianto che in quattro anni ha cambiato localizzazione altrettante volte,

sperperando denaro pubblico: prima a Ponteselice, poi nella zona Lo Uttaro, poi a Gradilli ed ora a

Garzano, località Casa Mastellone, in una cava dismessa notoriamente sottoposta a vincolo e a

rischio frana, non lontana dal Santuario di Santa Lucia.

È impressione che sia stato completamente dimenticato il valore paesaggistico del sito, immerso nel

Parco intercomunale dei colli Tifatini, nato per promuovere la valorizzazione del territorio, non

lontano dall’acquedotto Carolino, riconosciuto Patrimonio dell’Unesco. Per non parlare della

logistica, altro fattore del tutto tralasciato, giacché l’impianto non disporrebbe di vie di accesso

adeguate a camion in transito per il trasporto dei rifiuti, essendo il sito poco distante da centri abitati

quali Tuoro, Centurano e appunto Garzano.

Dunque perché si continua ostinatamente a proporre luoghi inadeguati ad ospitare un biodigestore?

Perché insistere su Caserta?

In piena emergenza Covid l’amministrazione continua a prendere decisioni in autonomia senza

consultare il consiglio comunale e, cosa inaccettabile, continuando ad impegnare ingenti risorse

pubbliche per incarichi di indagine di dubbia utilità.

Chiediamo che vengano revocati immediatamente i fondi al Comune di Caserta; fondi che stanno

prosciugandosi poco alla volta per i lavori ad un impianto sbagliato che, molto probabilmente, non

vedranno mai conclusione.

È l’ennesimo schiaffo ad una terra già sufficientemente martoriata dal punto di vista ambientale e

non solo; gli scempi del passato ancora ben visibili, soprattutto nei pressi di queste ampie cave

dismesse, vanno dimenticati con opere di rivalutazione del territorio, che ridiano vita alle zone

interessate. Non abbiamo bisogno di altri “mostri” che avvelenino le nostre vite, costruiti per giunta

sprecando denaro che potrebbe essere speso per opere di maggior pregio e utilità, a beneficio della

salute pubblica e della bellezza paesaggistica.

RingraziandoLa per l’attenzione e per il Suo impegno, invio i miei più cordiali saluti.”