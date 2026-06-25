Luigi Zeno al 1º Memorial “Un Gol per la Vita”

L’Associazione “Simone De Martinis” annuncia con profonda emozione il 1º Memorial Un Gol per la Vita, in programma sabato 27 giugno allo Stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco.

Un evento che unisce sport, istituzioni, arte e memoria, dedicato all’Agente della Polizia di Stato Simone De Martinis, il cui gesto d’amore – la donazione degli organi – ha salvato sedici vite.

Il legame con il cinema: il corto “Cuore mio, cuore tuo”

Il Memorial si intreccia con il percorso artistico che sta nascendo attorno alla storia di Simone.

È infatti in fase di completamento a Capri il cortometraggio “Cuore mio, cuore tuo”, scritto e diretto da Valter D’Errico, con un cast corale che comprende Claudia Gerini, Marina Suma, Beatrice Luzzi, Rajae Bezzaz, Valerio Morigi, Ciro Torlo, Luigi Zeno e Michelle Marino.

Luigi Zeno, Michelle Marino: la consegna della maglia a mamma Arca

Durante la cerimonia, Luigi Zeno e Michelle Marino saranno protagonisti di un momento altamente simbolico:

lo scambio e la consegna della maglia commemorativa dedicata a Simone, che verrà donata a mamma Arca.

Un gesto che unisce arte, memoria e gratitudine, creando un ponte tra il racconto cinematografico e la realtà viva del territorio.

La cerimonia e la partita del cuore

Il Memorial prenderà vita attraverso momenti solenni e profondi, tra cui:

● l’ingresso dei Labari istituzionali

● la benedizione

● la deposizione della corona d’alloro sul berretto della Polizia appartenuto a Simone, “gesto simbolico che celebra la sua laurea”

● il ricordo di Simone De Martinis e di Aniello Scarpati

● la partita commemorativa tra Gruppo Sportivo Fiamme Oro e Colleghi e Amici di Simone

Durante l’intervallo, l’artista Lina Nappo offrirà un intervento musicale dedicato a Simone, “un dono nel dono” nato dal loro legame umano.

A guidare la serata sarà Patrizio Di Lorenzo, presentatore ufficiale e amico di Simone.

Un messaggio che parla all’Italia

Il Memorial e il cortometraggio camminano insieme: entrambi nascono dal desiderio di trasformare un dolore in un messaggio di vita.

Come riportato nel comunicato originale, “fare bene il bene è un impegno che si costruisce insieme”.

L’Associazione invita la cittadinanza e il Paese intero a partecipare per trasformare questo evento in un segno concreto di amore, memoria e speranza.

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