Nuova area verde in città

Comunicato Stampa . Maddaloni . Nella seduta di oggi della Giunta Comunale , guidata e presieduta dal Sindaco Andrea De Filippo , è stata approvata la proposta di delibera n 140 avente ad oggetto : utilizzo dell ‘ avanzo libero di amministrazione per la realizzazione di un’ area a verde in via Matilde Serao , difronte centro per l’ impiego . Su proposta dell’ assessore al verde pubblico Luigi Bove è stata quindi approvata questa delibera di Giunta Comunale il cui atto serve per realizzare un’ area verde pubblica , inclusiva e attrezzata e che riqualifichi anche il quartiere . L’ Amministrazione Comunale , su indicazione del Sindaco Andrea De Filippo , sta puntando molto alla realizzazione di aree pubbliche attrezzate e recuperando spazi che erano invece inutilizzati e/o abbandonati . La proposta di riqualificare lo spazio in via Matilde Serao quantifica anche l’ importo dell’ opera in 72.639 euro grazie all’ avanzo di amministrazione del 2025; l’ assessore Bove dichiara “ sulla scorta di quanto già realizzato da questa Amministrazione Comunale ora puntiamo a rivitalizzare questo spazio di via Serao che sarà inclusivo e attrezzato , così come è stato già fatto in altre zone di Maddaloni”

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