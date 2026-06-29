Luigi Zeno e Michelle Marino consegnano la maglia commemorativa a mamma Arca

Torre del Greco – Si è svolto ieri, sabato 27 giugno, allo Stadio Amerigo Liguori, il 1º Memorial “Un Gol per la Vita”, promosso dall’Associazione Simone De Martinis e dedicato all’Agente della Polizia di Stato Simone De Martinis, il cui gesto d’amore – la donazione degli organi – ha salvato sedici vite.

Un evento che ha unito sport, istituzioni, arte e memoria, trasformando il campo di gioco in un luogo di comunità, gratitudine e testimonianza civile.

Il legame con il cinema: il corto “Cuore mio, cuore tuo”

Il Memorial si intreccia con il percorso artistico che sta nascendo attorno alla storia di Simone.

È infatti in fase di completamento a Capri il cortometraggio “Cuore mio, cuore tuo”, scritto e diretto da Valter D’Errico, con un cast corale che comprende:

● Claudia Gerini

● Marina Suma

● Beatrice Luzzi

● Rajae Bezzaz

● Valerio Morigi

● Ciro Torlo

● Luigi Zeno

● Michelle Marino

Un progetto cinematografico che porta sullo schermo il valore del dono, della memoria e dell’impegno umano.

Luigi Zeno e Michelle Marino: la consegna della maglia a mamma Arca

Uno dei momenti più intensi della serata è stato affidato a Luigi Zeno e Michelle Marino, protagonisti del corto e profondamente legati alla storia di Simone.

I due artisti hanno consegnato a mamma Arca la maglia commemorativa dedicata al figlio:

un gesto simbolico che ha unito arte, memoria e gratitudine, creando un ponte tra il racconto cinematografico e la realtà viva del territorio.

Un momento che ha commosso il pubblico e gli stessi colleghi di Simone.

La cerimonia e la partita del cuore

Il Memorial ha preso vita attraverso una serie di momenti solenni:

● ingresso dei Labari istituzionali

● benedizione

● deposizione della corona d’alloro sul berretto della Polizia appartenuto a Simone, “gesto simbolico che celebra la sua laurea”

● ricordo di Simone De Martinis e di Aniello Scarpati

A seguire, la partita commemorativa tra:

● Gruppo Sportivo Fiamme Oro

● Colleghi e Amici di Simone

I colleghi di Simone, presenti in gran numero, hanno giocato in campo con grande partecipazione emotiva, trasformando la partita in un atto di amore e vicinanza alla famiglia.

Durante l’intervallo, l’artista Lina Nappo ha offerto un intervento musicale dedicato a Simone, definito “un dono nel dono”, nato dal loro legame umano.

A guidare la serata è stato Patrizio Di Lorenzo, presentatore ufficiale e amico di Simone.

Un messaggio che parla all’Italia

Il Memorial e il cortometraggio camminano insieme: entrambi nascono dal desiderio di trasformare un dolore in un messaggio di vita.

Come riportato nel comunicato originale:

“Fare bene il bene è un impegno che si costruisce insieme.”

L’Associazione Simone De Martinis invita la cittadinanza e il Paese intero a custodire e diffondere questo messaggio, affinché il gesto di Simone continui a generare amore, memoria e speranza.

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