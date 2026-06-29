Teatro Augusteo. Al via la campagna abbonamenti

Al via la campagna abbonamenti 2026.2027 della nuova stagione teatrale del teatro Augusteo di Napoli diretto da Giuseppe e Roberta Caccavale.

Un cartellone ricco di proposte con 11 spettacoli tra commedie musicali, commedie e opere di tradizione, di cui 1 in omaggio e 2 a scelta per gli abbonati.

Si conferma la linea narrativa tracciata in tutti questi anni, con titoli legati alla storia artistica e culturale della città e con quelli che hanno fatto la storia dello spettacolo italiano, ma anche con nuove energie e giovani talenti per preservare la tradizione, puntando sulle nuove promesse e offrendo un prodotto adeguato ai tempi. Una proposta che coniuga qualità artistica, intrattenimento e tradizione per offrire al pubblico una ricca esperienza teatrale e coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

Da venerdì 6 a domenica 15 novembre, “Aggiungi un posto a tavola”, la famosissima commedia musicale di Garinei e Giovannini, con Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini come special guest, un’edizione indimenticabile per un grande classico italiano.

Da venerdì 20 a domenica 29 novembre, “La valigia sul letto” di Eduardo Tartaglia, che interpreta la commedia con Veronica Mazza, torna in scena per il suo 18° compleanno, garantendo divertimento ed emozioni con una storia contemporanea.

In opzione per gli abbonati, a grande richiesta tornerà “C’era una volta… Scugnizzi”, da venerdì 18 dicembre a domenica 10 gennaio 2027. Scritto e diretto da Claudio Mattone, che cura anche testi e musiche. In scena la storia di Don Saverio, prete di strada, e un gruppo di scugnizzi napoletani che emozioneranno il pubblico con le loro voci.

Da venerdì 15 a domenica 24 gennaio, il nuovo attesissimo spettacolo di Carlo Buccirosso intitolato “L’esorcismo di Don Tonino”, di cui cura anche la regia. Un’esilarante commedia che unisce comicità e umanità, esplorando anche tematiche profonde.

Da venerdì 5 a domenica 14 febbraio, protagonista sarà Gianfranco Gallo con “Un turco per forza”, di cui cura anche la regia e la drammaturgia, da Nu turco napolitano di Eduardo Scarpetta: in scena le divertenti avventure di Felice Sciosciammocca, costretto a fingersi ciò che non è per trovare un posto nel mondo.

Da venerdì 26 febbraio a domenica 7 marzo, il nuovo spettacolo di Serena Autieri. La talentosa attrice e interprete partenopea coinvolgerà ed emozionerà il pubblico con la sua inesauribile energia ed eleganza.

Da venerdì 12 a domenica 21 marzo, Peppe Iodice sarà “Il solito napoletano” in un ‘viaggio’ comicissimo all’interno delle stanze del potere, oltre il politicamente corretto, per la regia di Francesco Mastandrea.

Da mercoledì 31 marzo a domenica 4 aprile “Cantando sotto la pioggia”, con Lorenzo Grilli e la partecipazione di Martina Stella, coreografie di Luciano Cannito. Spettacolo, in opzione agli abbonati, che porterà in scena le atmosfere dei musical di Broadway e la magia del grande classico cinematografico.

Da venerdì 16 a domenica 25 aprile “‘O scarfalietto” di Eduardo Scarpetta, messo in scena dalla Nuova Compagnia Politeama con un cast in via definizione e la regia affidata a Rosario Sparno. Una macchina comica perfetta con equivoci e assurdità che nascono da una banale lite coniugale.

Chiusura di stagione affidata a Paolo Caiazzo e Ciro Ceruti con lo spettacolo “Chiacchiere e distintivo”, Caiazzo anche regista, in programmazione da venerdì 30 aprile a domenica 9 maggio. Un graditissimo ritorno a distanza di circa 20 anni dalla messa in onda della fortunata sitcom.

La stagione aprirà con un omaggio agli abbonati, in programma da venerdì 25 a domenica 27 settembre: “Bentornata Piedigrotta”, una fantasia musicale tra storia, miti e canzoni partenopee, ideata e diretta da Leonardo Ippolito.

E ancora spettacoli e concerti di grandi artisti, ne citiamo solo alcuni: Francesco Renga, Vinicio Capossela, Brunori sas, Malika Ayane, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Arisa, Gigi Finizio; ed eventi di intellettuali come quelli con Corrado Augias, Umberto Galimberti, Paolo Crepet; e ancora gli spettacoli degli allievi dell’Accademia Augusteo e tanti altri eventi tra musica e società che saranno annunciati nei prossimi giorni.

Info e abbonamenti a teatro: 081414243

Mail: botteghinoaugusteo@gmail.com