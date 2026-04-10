Lutto nel giornalismo casertano per la scomparsa di Ferdinando Terlizzi

Ci sono notizie che non vorresti mai dare, articoli che si scrivono con le lacrime agli occhi e il cuore gonfio di dolore. Ma che desideri scrivere perché ci sono persone che meritano di essere ricordate per il posto speciale che hanno occupato in questo mondo.

E tu caro Ferdinando sei una di queste persone, di cui oggi dobbiamo annunciare la scomparsa terrena.

“Devo fare una visita il 12 aprile, ma poi ci dobbiamo assolutamente vedere. Devo parlare con te di alcune iniziative che ho in mente. Ti contatto e ci vediamo a Caserta”. Questo il tuo ultimo messaggio a cavallo di Pasqua per scambiarci gli auguri.

E stamattina la notizia che questo appuntamento non ci sarà mai più.

Ferdinando Terlizzi, giornalista, scrittore, chansonnier, decano degli ordini dei giornalisti della provincia di Caserta ci ha lasciati. Nato nel 1937, è stato un uomo di un’eleganza, signorilità e d esuberanza che non passavano inosservati.

Giornalista dal 1970, ha raccontato la cronaca di Terra di Lavoro e non solo su diverse testate cartacee e on-line di tiratura nazionale ed internazionale. Sempre in modo lucido, preciso, approfondito, impeccabile con una scrittura che aveva uno stile senza tempo.

Scrittore e criminologo, i suoi libri sono ricostruzioni di casi di cronaca nera del nostro Paese. Lo studio della cronaca giudiziaria era sua grande passione, alla quale fino alla fine si è dedicato. Il 21 marzo, neanche un mese fa, a Castel Capuano aveva presentato il suo ultimo lavoro “Il delitto d’onore”.

Attualmente dirigeva Cronacheagenziagiornalistica.it, una testata inclusiva, che utilizzava caratteri ingranditi per favorire la lettura a tutti.

Ma soprattutto un maestro di professione e di vita, un collega disponibile, che aveva come biglietto da visita eleganza, gentilezza e rispetto e una fine ironia, dote rara. Sempre presente e sempre sorridente, sarà il tuo sorriso insieme ai tuoi consigli preziosi che custodiremo come doni preziosi per chi come me, ha avuto il grande onore di camminare per un pezzo di strada con te.

Ciao Direttore, ovunque sarai continua a starci vicino!

Le esequie ci saranno domani 11 aprile alle ore 10,30 a Sessa Aurunca (CE) nella chiesa dell’Annunziata. Ai figli e alla famiglia il cordoglio della redazione di BelvedereNews 2.0