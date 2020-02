Macerata Campania. Comunali 2020, Stefano Cioffi sarà il candidato sindaco del PD

Il segretario del partito democratico di Macerata Campania, Antonio Munno, avuta la disponibilità del sindaco uscente e dopo aver consultato gli iscritti, ha ufficializzato la candidatura di Stefano Cioffi per il suo secondo mandato. Munno ha avuto modo di dichiarare: “Era già nell’aria e, comunque, prevedibile e naturale, ma adesso è ufficiale: Stefano Cioffi capitanerà la lista civica, dove il Partito Democratico avrà l’obiettivo di rafforzarsi rispetto alle comunali 2015. È stato, inoltre, formato un coordinamento che comprende, oltre al segretario, i democratici Luigi Munno, Gaetano Siero, Domenico Pallone ed Ermanno Gallorano, che avranno il compito di intavolare trattative con le altre forze politiche presenti sul territorio, per la redazione del programma elettorale ed il completamento della lista. Il PD è pronto al confronto con le associazioni, con le persone, i civici che sono desiderosi di impegnarsi in politica, per il bene della comunità maceratese”.