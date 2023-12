E’ accaduto nell’ultima ora, in via San Francesco D’Assisi a Maddaloni, un uomo sulla cinquantina, è scivolato sbattendo la testa.

Dai fatti ha riportato rottura all’arto sinistro, e una forte distorsione alla caviglia destra. Ancora colpa della viabilità maddalonese, ed anche del mal tempo.

I cittadini maddalonesi si sono lamentati più volte della poco sicurezza stradale, ma nessuno ha mai ricevuto risposta.

L’uomo tuttavia è stato subito soccorso dal 118 che con prontezza hanno agito con delle prime manovre per far salire l’uomo in autombulanza in tutta sicurezza.