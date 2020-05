Maddaloni .Arrestato 32 enne Pusher

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni (CE), in quel centro, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di B.P. cl. 1989, residente a Valle di Maddaloni (CE).

I militari dell’Arma hanno sottoposto a controllo l’uomo in via Starzalunga, alla guida dell’autovettura in uso. Lo stesso alla vista dei carabinieri ha tentato di disfarsi, lanciandolo dal finestrino, di un involucro in cellophane contenente 1,45 gr. di marijuana.

A seguito di perquisizione veicolare lo stesso è stato trovato in possesso di un secondo involucro in cellophane, sigillato con nastro adesivo, contenente grammi 30 della medesima sostanza stupefacente.

La successiva perquisizione domiciliare eseguita presso la residenza dell’arrestato, ha consentito di rinvenire, nella sua disponibilità, un bilancino di precisione ed un coltello.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

B.P. è stato accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.