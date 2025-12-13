Agricoltore ucciso a colpi di pistola nelle campagne

Un agricoltore di 49 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nelle campagne di San Severo, in provincia di Foggia. Il corpo è stato rinvenuto nel pomeriggio di venerdì in una zona rurale alla periferia del comune.

Il ritrovamento nelle campagne

Il cadavere è stato trovato in località Casone, area agricola dell’Alto Tavoliere. L’uomo giaceva all’esterno della propria auto. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti della zona.

La vittima

Secondo le prime informazioni disponibili, l’uomo risultava incensurato. Lavorava come agricoltore ed era conosciuto nel territorio.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente delimitato l’area. I militari hanno avviato i rilievi e raccolto i primi elementi utili alle indagini. Al momento non viene esclusa alcuna pista.

Indagini in corso

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo. L’attenzione si concentra sul contesto personale e lavorativo. Saranno decisive le testimonianze e gli accertamenti tecnici. L’omicidio riporta l’attenzione sulla sicurezza nelle aree rurali del Foggiano, un territorio spesso segnato da episodi di violenza ancora senza risposta.

(Foto ANSA)