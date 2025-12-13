Si reca dai Carabinieri e chiede di essere arrestato: “mia moglie mi tradisce”

Napoli. Una di quelle storie che sembrano essere perfette per una commedia all’italiana, ma che si è verificata davvero, presso il Rione Traiano.

Un uomo di 46 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, per precedenti reati, si è presentato presso la Caserma dei Carabinieri, chiedendo di essere arrestato.

Si è presentato alla Caserma della Stazione Carabinieri di Rione Traiano, con voce tremante, pallore e sudorazione eccessiva, mostrando 50 g di cocaina, ed avrebbe esclamato: “Brigadie’ altrimenti passo un guaio“.

Secondo quanto trapelato, il quaranteseienne avrebbe scoperto diversi tradimenti della moglie e, per non rischiare di vendicarsi privatamente, avrebbe preferito privarsi della sua libertà, andando in galera spontaneamente, piuttosto che rivedere ancora l’infedele partner.

Oltre ai 50g di Cocaina, che l’uomo aveva estratto, mostrando ai Militari di esserne in possesso, nella borsa a tracolla dell’uomo, sono stati rinvenuti altri 5 grammi di cocaina e 260 euro in contanti, frutto della vendita al dettaglio.

Sulla base di quanto accertato e delle ammissioni dello stesso 46enne, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto ed al trasferimento in camera di sicurezza, rendendo felice l’uomo, che non ha neppure rischiato gli arresti domiciliari, ed è, ora, in attesa di giudizio.