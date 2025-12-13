Tragedia sul lavoro: operaio muore travolto da un mezzo industriale

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel tardo pomeriggio nel sito di stoccaggio delle ecoballe di Giugliano, in provincia di Napoli. Un operaio di 63 anni ha perso la vita mentre si trovava all’interno dell’area industriale. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colpito da un mezzo industriale in movimento. L’impatto non gli avrebbe lasciato scampo.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, allertati immediatamente dopo l’accaduto. Il personale medico ha potuto solo constatare il decesso dell’operaio. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato i primi rilievi per chiarire quanto accaduto.

Accertamenti sulla dinamica

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Gli investigatori stanno verificando le condizioni operative del sito e il rispetto delle procedure di sicurezza. Non si esclude che possano essere ascoltati colleghi e responsabili dell’impianto per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti.

L’ennesima vittima sul lavoro

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto nei contesti industriali ad alto rischio. Ogni nuova vittima rappresenta una sconfitta collettiva che impone riflessione e responsabilità.

