Dopo “Avanti Campania”, Maraio presenta “Avanti Italia”

Napoli. Nella mattinata di oggi, sabato 13 Dicembre 2025, presso l’Holiday Inn del Centro Direzionale di Napoli, si è svolto il primo di un ciclo di incontri che il gruppo Politico “Avanti PSI”, capeggiato dal Segretario Nazionale Enzo Maraio, ha organizzato in diverse città italiane.

L’obiettivo è quello di elaborare una proposta programmatica nazionale, innovativa ed inclusiva.

L’Assemblea di stamattina, a cui hanno partecipato tantissime persone provenienti da ogni parte della Campania, è stato anche un modo per parlare del Grande successo che la lista “Avanti Campania” ha registrato alle ultime Elezioni Regionali.

A rappresentare Caserta, erano presenti il Coordinatore Provinciale Romolo Vignola, ottimo e molto incisivo il suo intervento, la Coordinatrice Donne della sezione di Caserta Francesca Giannini, il membro del direttivo cittadino di Caserta Nello Salzillo, i candidati alle ultime elezioni Regionali Pasquale Antonucci, Olga Diana, Pino Riccio ed Ivan Raucci.

Con questo nuovo percorso politico e culturale, il Segretario Nazionale del PSI, Enzo Maraio, intende costruire un nuovo spazio di confronto tra le culture riformista e cattolica democratica.

Presenti all’incontro, fra gli altri, il neo eletto Consigliere Regionale Pugliese, Giulio Scapato, il Consigliere regionale socialista lucano, Antonio Bochicchio, i Segretari Regionali e i Dirigenti Nazionali del Partito, fra i quali, sempre in rappresentanza della provincia di Caserta, Giuseppe Golino ed Espedito Ziello.

Da segnalare anche la presenza del responsabile della Lista “Avanti Campania”- Caserta, Giovanni Cusano.