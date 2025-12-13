Cominciano a scaldarsi i motori in vista delle amministrative

L’invito/appello di assemblea pubblica lanciato ieri 12 dicembre 2025 presso Palazzo Bernardo, con Francesco De Lucia moderatore, ha visto partecipare diversi cittadini ed esponenti politici di varie correnti. Presenti, infatti, Agostino Morgillo, Pasquale Crisci, l’ex senatore Vincenzo D’Anna, il gruppo scissionista ed ex M5S di Assi Hassane, l’ex consigliere Giuseppe Nuzzo e tanti altri.

Sembrano essere tutti concordi nel voler creare qualche lista civica per le prossime amministrative di maggio. C’è già un designato candidato Sindaco? No.

Non sono ancora presenti le quote rosa, né il nome di una lista.

È stato un incontro conoscitivo. Di sicuro l’attuale giunta comunale, protagonista di vicende giudiziarie ancora in corso (le indagini non sono finite), non piace più a tanta parte della popolazione. Oggetto della discussione sono stati i lavori stradali di Via Puoti incompiuti e fermi, la fermata autobus spostata di un km per chi abita in Piazza Roma, 2 km per chi abita verso/oltre Via Generale De Lucia e la poca chiarezza e trasparenza dell’amministrazione sulla potabilità o meno dell’acqua (sono stati eseguiti gli esami prescritti dall’ASL? Se sì, perché non sono pubblicati?).

L’assemblea ha mostrato fette di popolazione non entusiasta delle ultime vicende.

Si confluirà verso un’unica lista civica? Sarà possibile unire tante provenienze politiche diverse? Si sceglierà candidato Sindaco qualcuno non alle prime armi, sicuramente. D’altra parte, però, si potrebbe puntare a qualcuno “giovane”.

Ancora è tutto “in fieri”, ma una cosa è certa: i presenti ieri sera hanno la ferma intenzione e convinzione di creare qualcosa di diverso.