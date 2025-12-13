La nuova sfida dell’istruzione è la formazione digitale

Un nuovo metodo di insegnamento e apprendimento attraverso strumenti digitali, intelligenza artificiale e metodologie immersive.

La Fondazione Cultura & Innovazione è impegnata in programmi per la Scuola Digitale come formazione e consulting, orientamento professionale, soluzioni tecnologiche, certificazioni informatiche e linguistiche. Promuove azioni formative che tengono conto di specifici fabbisogni emergenti, in modo da realizzare dei prototipi di intervento. L’ente sviluppa software necessari per la realizzazione di obiettivi formativi e progettuali, presso le istituzioni scolastiche che richiedono continue implementazioni di didattica diversificata, intesa come la capacità di proporre nuove modalità di gestione della conoscenza, nonché come nuovi modelli di socialità e socializzazione.





Il settore educational vive una trasformazione profonda grazie all’introduzione di nuovi strumenti tecnologici che stanno modificando il modo di insegnare, apprendere e collaborare. Dalle piattaforme digitali alla realtà virtuale e aumentata, fino all’intelligenza artificiale, la scuola e la formazione professionale si stanno aprendo a nuovi scenari ricchi di opportunità. L’integrazione delle tecnologie emergenti consente oggi un apprendimento più accessibile, personalizzato e interattivo. Strumenti come tutor virtuali, ambienti immersivi, laboratori digitali e piattaforme di gestione didattica, rappresentano un supporto concreto per insegnanti e studenti, favorendo l’acquisizione di competenze fondamentali per il futuro.

“La rivoluzione digitale permette di migliorare l’esperienza formativa, rendendo lo studio più coinvolgente e vicino alle esigenze delle nuove generazioni. Queste innovazioni- dichiara Riccardo Iuzzolino, presidente Fondazione Cultura & Innovazione- non solo migliorano la qualità dell’insegnamento ma preparano gli studenti ad affrontare un mercato del lavoro in costante evoluzione, dove le competenze digitali sono sempre più richieste”.