A Rosario LOPA il Premio internazionale “Campania Terra Felix”

Al Funzionario, Portavoce Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo aps, Responsabile Comunicazione Istituzionale Icqrf-Masaf Campania e Molise ha ricevuto il premio per la sezione Agricoltura/Agroalimentare comunicazione istituzionale di settore.

Rosario Lopa riceve il premio “Campania Terra Felix”. Il Premio giunto alla nona edizione è promosso dall’Associazione della Stampa Campania “Giornalisti Flegrei” insieme all’ordine nazionale e regionale dei Giornalisti, con l’Alto Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l’impegno quotidiano nella promozione e valorizzazione del territorio attraverso le tematiche delle produzioni agroalimentari, agricole, settore Horeca, ecologiste, associazionismo,

volontariato civile e politico, della promozione turistica e del settore ippico. Un “pioniere” in quella battaglia che solo oggi viene riconosciuta a ragion veduta come “Sovranità Alimentare”. (Lui la difesa del made in Italy l’aveva indicata già qualche decennio fa).

Un successo per la nona edizione del Premio Campania Terra Felix: più di 400 persone, circa 200 ragazzi. «Nel tempo mi sono reso conto che comunicare mi viene naturale. Perciò ho voluto condividere quella che ritengo una missione con tanti colleghi, illustrissime eccellenze professionali e cari amici». Con queste parole Claudio Ciotola, presidente dell’Associazione della Stampa Campana “Giornalisti Flegrei”, ha sintetizzato lo spirito che anima il Premio Giornalistico Internazionale Campania Terra Felix, giunto alla sua nona edizione. La cerimonia di premiazione si è svolta, presso il Palazzo dell’Ostrichina, nel Parco Borbonico del Fusaro a Bacoli, e presentata da Rosaria Morra. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione insieme all’Ordine Nazionale e Regionale dei Giornalisti, nasce per valorizzare i professionisti dell’informazione che raccontano la Campania “terra felix”, con un’attenzione particolare ai Campi Flegrei. Ampio spazio è riservato anche agli studenti, alla fotografia e alle eccellenze del territorio attraverso le categorie speciali.

Su giudizio insindacabile della giuria, sono stati premiati:

• Carta stampata: Pietro Citarella, Teresa Del Prete

• Giornalismo televisivo: Antonella Fracchiolla (RAI), Marco Altrore (Tele Ischia)

• Stampa di settore: Francesco Gravetti (Comunicare il Sociale), Giuseppe Simeone (Vatican News), Maurizio Cuzzolin (Medicina 2000), Carmine Zamprotta (editoria), Rosario Lopa (comunicazione istituzionale Agricoltura), Luigi Usai (Ufficio stampa Forze Armate)

• Web: Anna Calì, Domenico Ciullo, Rocco Romeo, Antonio Russo

• Fotografia: Giovanni Ruggiero

Menzioni speciali: Francesca Ferrara, Floriana Schiano Moriello.

Riconoscimenti a Roberta Rubino, Alberto Nazzaro e Maria Chiara Vittoria Giannicchi, la cui opera è stata definita un unicum.

Premi Speciali

• Servizio Pubblico: dott.ssa Maria Alessandra Santillo, dott. Antonio Pignataro

• Forze dell’Ordine: dott.ssa Lina Di Domenico, Gen. Francesco Greco

• Sanità: Nicola Raiano, Rosario Barbato, Ferdinando Salvatore Russo

• Premio Speciale San Giustino: Francesco Caruso

• Giustizia: Sen. Francesco Urraro, dott. Raffaello Falcone

Arti, spettacolo e territorio

• Premio Cinema e Spettacolo: Mario Maglione, James La Motta, Marco Palmieri

• Premio Speciale Campi Flegrei: a Campi Flegrei TV – canale 99, per un servizio del Maestro Antonio Isabettini.

• Premio Associazionismo: Delegazione Campania AIDDA, presieduta da Carla Librera

• Ristorazione: chef Salvatore Race (Al Timone)

Grandissima attenzione alla sezione dedicata agli istituti scolastici. Premiati per i lavori realizzati:

• IC Marco Polo (Calvizzano)

• IC Foscolo Oberdan (Napoli)

• I.P.S.S.E.O.A. Antonio Ferraioli (Napoli)

• Scuola “Il Cigno”

• Scuola secondaria I grado Gobetti – De Filippo (Quarto)

• Istituto Tecnico Economico “Rita Levi Montalcini” (Quarto)

• IC 1 Marconi Diano (Pozzuoli)

• IC Don Giustino Russolillo (Napoli)

La giuria tecnica, presieduta dal prof. Stefano Chiaverini, è la giuria: Luigi Borrino, Giovanni Palmers,

Carmine Schiavo,

Peppe de Rossi,

Eugenio Blasio

hanno assegnato il premio fotografico “Il primo sguardo al sacro” di Giuseppe Maione. Alcuni scatti selezionati saranno esposti nella mostra inaugurata oggi alla Casina Vanvitelliana.

Al termine della cerimonia, gli ospiti hanno degustato i vini di Cantine Astroni e il Panettone della Forneria del Maestro Massimo Maiorano.

Le attività dell’Associazione, svolte in sinergia con enti e organismi istituzionali, hanno ottenuto anche quest’anno l’alto patrocinio di:

• Presidenza del Consiglio dei Ministri

• Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio scolastico regionale Campania

• Ordine Nazionale dei Giornalisti

• Ordine Regionale dei Giornalisti

• UCSI Campania

• USSI gruppo campano “Felice Scandone”

• Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli

• Associazione Italiana Reporter e Fotografi

• Quotidiano Roma

e il patrocinio dei Comuni di Anacapri, Bacoli, Giugliano in Campania, Monte di Procida, Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto Flegreo e Villaricca. Grazie al lavoro della Segreteria Operativa, diretta dalla dott.ssa Stefania Monfrecola, con la collaborazione di Rosa Ciotola, e agli scatti di Antonio Morra, la manifestazione è stata fruibile anche da remoto.

Regia e riprese a cura di Fabio Iacolare, con il supporto di Mario Ciotola e Guido Rugantino, trasmesse in diretta sui canali social de L’Osservatorio Flegreo, sul sito dell’emittente, su Campi Flegrei TV – canale 99 e sulle relative pagine Facebook e Instagram.