Umberto Campanile lascia questo mondo per sempre

Caserta. Umberto Campanile, 85 anni, è passato a vita migliore.

L’ha fatto così come è vissuto, in punta di piedi, in silenzio, in modo riservato.

Un arresto cardiaco improvviso e ha lasciato questo mondo.

Umberto era una persona umile e perbene, sono pochi i casertani che, almeno una volta, nel corso della loro vita, non hanno scambiato due parole con lui.

Chi non ricorda il mitico Umberto, barista del bar Esedra di via Mazzini? Chi non ricorda il mitico Umberto, che vendeva bibite, fra gli scaloni dello Stadio Pinto di Caserta?

Chi non ricorda il mitico Umberto, tifosissimo della Casertana?

Alla sua famiglia le condoglianze più sentite dall’intera redazione di BelvedereNews, a lui il nostro ultimo caloroso abbraccio

“Vai Umberto, Riposa in Pace e che la Terra ti sia Lieve”