Maddaloni. Doppio incarico per il dottor Arcangelo Correra

Siamo in guerra, e a capo degli eserciti si scelgono i migliori generali, quelli con più competenza, esperienza sul campo e conoscenza delle dinamiche del settore.

Solo ieri davamo la notizia del rientro in campo del Primario Rino De Lucia a dirigere il reparto di sub-intensiva a Maddaloni e oggi ci giunge notizia di un altro medico maddalonese che sarà in prima linea per dare il suo contributo in questa dura battaglia. Il dottor Arcangelo Correra, già direttore per oltre 5 anni dell’ospedale di Arienzo, responsabile della qualità dell’ASL di Caserta, responsabile per le ludopatie nonchè direttore generale dell’ASL è stato chiamato per un incarico pro tempore di direttore sanitario dell’Ospedale Moscati di Aversa, per sostituire l’attuale direttore che è in malattia.

Inoltre è stato nominato Responsabile della Formazione di tutta l’ASL.

In bocca al lupo direttore anche a lei. Noi comuni cittadini continueremo a fare la nostra parte per aiutare voi in trincea!