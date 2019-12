Maddaloni. Grande successo per gli eventi natalizi della Pro Loco di piazza Matteotti

Grande successo per i due eventi natalizi organizzati dalla Pro Loco di piazza Matteotti. Dopo il sold out della tombolata nel Villaggio dei Ragazzi venerdì sera, ieri si sono superati.

Ieri sera si è replicato per 3 volte il presepe vivente in piazza. Il freddo pungente non ha fermato organizzazione, figuranti e cittadini.

Lo spettacolo allestito meritava di sopportare il gelo . Un’atmosfera suggestiva creata dalle musiche, le luci e il silenzio che si è creato durante l’evento catturava l’attenzione e lasciava senza parole. Una performance si qualità e coinvolgente. Un lavoro di gruppo messo su in pochi giorni ma che ha raggiunto un risultato notevole. Tutto affidato alla regia di Salvatore De Rosa che, con la collaborazione di Alessandra Vairo, ha coordinato tutti coloro che hanno collaborato.

Il Presidente Salvatore Farina e tutto il consiglio di amministrazione ringraziano quanti hanno dato il loro contributo, a vario titolo, per gli eventi. Si ringraziano quindi lo sponsor Ottica Giacinto Lombardi, La Protezione Civile, I Vigili Urbani,

UNAC Unione Nazionale Arma Carabinieri

Il Villaggio dei Ragazzi, L’ Associazione culturale borgo della Pescara, gli studenti del liceo scientifico con l’insegnate e Assessore Imma Calabró, gli studenti del liceo classico con l’insegnante Marco Lombardi,

L’Amministrazione Comunale per aver dato il gratuito patrocinio, l’Assessore alla cultura Katia Ventrone ,Gerardo crisci e Linda Sollitto Mater Dei e il Service audio luci Antonio Pascarella.