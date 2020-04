Maddaloni. Il ministro della salute accoglie la richiesta dell’on. Antonio del Monaco

“Volevo comunicare che mi hanno telefonato dalla Presidenza del Consiglio per dirmi che in serata Speranza ha firmato il decreto per la.produzione dell’idrossiclorochina presso l’istituto farmaceutico militare di Firenze.” ci appena informati di questa bella notizia il nostro illustre concittadino, l’onorevole del Monaco, deputato del Movimento 5 Stelle.

Stesso oggi l’onorevole aveva sollecitato, con una lettera ai ministri Speranza e Guerini, rispettivamente della salute e della difesa, la richiesta di produzione di questo farmaco utilizzato nella terapia di contrasto al covid -19. E detto fatto stasera è arrivata la risposta affermativa.

Questo il testo integrale della lettera:

“Ill.mo Signor Ministro,

Le scrivo per chiedere un Suo autorevole intervento circa la possibilità della produzione del

farmaco di idrossiclorochina anche presso lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di

Firenze.

Per opportuna conoscenza Le riferisco che in data 6 aprile ho inviato una lettera al Presidente del

Consiglio e al Ministro della Salute, e che Le invio in allegato, in cui ho insistito sulla necessità di

prendere seriamente in considerazione il “modello veneto” per assistenza domiciliare ed

interventi terapeutici attraverso l’idrossiclorochina.

Farmaco che tuttavia risulta introvabile in molte farmacie, e dunque ho chiesto di dare la

possibilità alle aziende farmaceutiche italiane e all’istituto farmaceutico militare di produrlo.

È estremamente necessario garantire la piena disponibilità di questi farmaci “salvavita” in tutto il

Paese, considerando, oltretutto, che hanno un prezzo irrisorio e quindi fruibile a tutti,

diversamente da altri prodotti farmaceutici piuttosto costosi che importiamo dall’estero.

L’intero mese di aprile 2020 segnerà un momento delicatissimo ed importantissimo per superare

l’epidemia, è necessario intervenire il più precocemente possibile sui contagi a domicilio, evitando

così la fase critica, spesso di non ritorno, della terapia intensiva.

Considerata l’urgenza del caso , Illustre Ministro, chiedo un Suo autorevole intervento, affinchè

si possa snellire la procedura burocratica presso il Ministero della Salute e dare il via al più presto

alla produzione e diffusione del farmaco in oggetto.

Ringraziandola della disponibilità, certo di un Suo riscontro positivo, Le invio distinti saluti.”