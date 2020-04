Maddaloni. La Lega chiede agevolazioni e sospensioni dei tributi locali

Questo il comunicato della Lega di Maddaloni a sostegno dell’economia locale.

LEGA SALVINI PREMIER MADDALONI: ECONOMIA IN GINOCCHIO, LA

GIUNTA DELIBERI IN FRETTA ALMENO LA SOSPENSIONE DEI TRIBUTI

LOCALI IN VISTA DI ESENZIONI, RIDUZIONI O ALTRI BENEFIT.

E’ in atto un’emergenza sanitaria nazionale senza precedenti e ciò che preoccupa

è non solo il grave rischio per la salute ma le ripercussioni economiche delle

misure restrittive adottate per fronteggiare la pandemia. Da due mesi gran parte

delle attività commerciali sono chiuse, da oltre un mese è stata sospesa la fiera

settimanale ed è di importanza vitale prevedere delle concrete misure di sostegno

del commercio locale, già vittima da anni di una crisi profonda.

La Lega Salvini Premier di Maddaloni sollecita la Giunta Comunale a deliberare,

come già fatto da tanti altri enti locali nazionali, il differimento in vista di

un’esenzione o comunque riduzione dei tributi locali, per favorire attività

commerciali e imprese che hanno subito danni dalla pandemia.

E’ di tutta evidenza che in assenza di tali aiuti, le ripercussioni sotto il profilo

economico e sociale dell’intera comunità saranno davvero preoccupanti e ci

ritroveremo con tantissime attività e imprese chiuse non temporaneamente ma a

vita, con conseguenti mancati introiti futuri per il nostro comune.

La Lega da sempre ha sostenuto e sostiene il commercio e le attività locali e non

si può non considerare il dato di fatto della mancata fruizione, durante il periodo

di sospensione, di una serie di servizi da parte delle attività e dei concessionari

del mercato settimanale. Bisogna mettere in campo tutto ciò che è possibile per

arginare la crisi, supportare tutti nella ripresa e scongiurare la chiusura di

attività e la perdita di posti di lavoro, magari prevedendo forme diverse di

agevolazioni o concessioni.

Esenzione o riduzione di Tari, Tosap, Imu, Icp, Tassa di posteggio per la fiera

settimanale sarebbero un contributo significativo per far ripartire l’economia

locale e soprattutto un modo da parte dell’amministrazione, di dimostrare

vicinanza a cittadini e imprese nonostante le oggettive difficoltà, nella speranza

che il Governo centrale renda concreta l’annunciata potenza di fuoco e non faccia

ricadere tutti gli effetti di questa emergenza sulle già segnate comunità locali.

Il coordinatore

Pietro Tedesco