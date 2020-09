Maddaloni. L’albero della vita dà una mano per la scuola

L’Organizzazione L’Albero della Vita ODV di Maddaloni nella splendida cornice del giardino della Trattoria Moderna P’Ammore ha consegnato kit scolastici a 60 bambini per augurare un buon inizio di anno scolastico, fermamente convinti che solo con l’istruzione sia possibile crescere dei bambini che poi diventeranno adulti responsabili e rispettosi del vivere comune.

L’Organizzazione L’Albero della Vita ODV ringrazia quanti con una loro offerta hanno reso possibile tutto questo, il Responsabile del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Maddaloni Cap. Nicola della Peruta, i Volontari della Protezione Civile di Maddaloni e il Sig. Pasquale Borrelli per aver messo a disposizione dell’iniziativa P’Ammore Trattoria Moderna. L’evento si è svolto nel rispetto delle norme di sicurezza Covid. Per i bambini hanno è stato preparato un buffet dedicato, con monoporzioni sigillate in piena sicurezza.

Riportiamo le parole del presidente Antimo Suppa:

” Cari ragazzi e ragazze assaporate con interesse il gusto della conoscenza, partecipate con impegno e entusiasmo alla vita scolastica, considerate la scuola come uno dei luoghi importanti e indispensabili per la vostra crescita umana, culturale e sociale, per maturare in modo armonioso ed integrare la vostra identità morale e civile, nell’unità, nella solidarietà, nella legalità, nella democrazia, nel rispetto dell’altro, della diversità, dell’ambiente e del patrimonio comune, anche perché la fatica dello studio diventa insopportabile se non è accompagnata da motivazioni forti e da sogni da realizzare. Ricordate che siete voi i cittadini di domani e che, se lo vorrete potrete dare il vostro contributo per costruire un mondo migliore ed una società giusta.”

Una serata ricca di emozioni, molto partecipata, con interventi anche di cittadini vicini all’associazione a testimoniare l’impegno nella solidarietà.