Maddaloni. Lo show do Brazil chiuderà il Carnevale maddalonese

Secondo giorno di festeggiamenti per il Carnevale, secondo successo. Una giornata senza sosta: sfilata mattutina dei carri, animazione per bambini mattina e pomeriggio e la serata con Vito Mariani e l’Orchestra all’Italiana che ha fatto cantare e ballare la piazza. E non finisce qui. Domani ci sarà una pausa. Ma martedì sfileranno di nuovo i carri nel pomeriggio: partenza alle ore 15 da via Napoli. Il primo spettacolo del pomeriggio sarà il musical “Notre Dame” portato in scena dall’Accademia dei Talenti di Luana di Lillo. Lo spettacolo conclusivo sarà a ritmo di samba nella migliore tradizione mondiale del Carnevale con lo Show do Brazil. E al termine ci sarà, per concludere definitivamente i festeggiamenti, la morte di Vicienz.