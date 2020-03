Maddaloni. L’opposizione compatta chiede al Sindaco di far rispettare le misure di sicurezza

Questo l’appello di tutti i consiglieri di opposizione per contenere il dilagarsi del Coronavirus.

Oramai siamo in piena emergenza sanitaria. Ogni attività ed ogni decisione dovrebbe essere finalizzata a contenere quanto più possibile il contagio da Corona Virus. Invitiamo tutti i cittadini a seguire quanto indicato dalle autorità competenti.

Invitiamo soprattutto i cittadini ad evitare affollamenti di qualsiasi genere a tutela soprattutto dei soggetti deboli come anziani e persone con patologie gravi. Invitiamo il Sindaco e la Giunta comunale a mettere in campo tutte le iniziative volte alla tutela della salute pubblica. Provveda il Sindaco da subito ad individuare soggetti o Associazioni in grado di assistere per ogni necessità le persone anziane sole e soprattutto debilitate.

Provveda immediatamente il Sindaco ad impedire ogni genere di attività che possa prevedere anche minimi assembramenti (come previsto nel DPCM del 8 Marzo 2020).

Abbiamo da poco appreso che il Sindaco ha autorizzato lo svolgimento della fiera settimanale prevista per domani, contrariamente alle prescrizioni ministeriali. Nell’avviso leggiamo di misure precauzionale da adottare al fine di evitare i contagi ma a parte un generico invito agli operatori e frequentatori di mantenere la distanza di sicurezza di un metro nulla si evince nell’avviso.

Sarebbe stato opportuno, come già fatto in altri Comuni della nostra Provincia, sospendere la fiera o adottare misure più stringenti come la dotazione di mascherine o disinfettante. Ci auguriamo quanto meno che vengano insediate pattuglie di controllo ma dubitiamo che la carenza di Vigili Urbani, spesso invocata dalla stessa amministrazione di maggioranza, possa garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie in un momento così critico per la nostra comunità.

A questo punto a fronte di questa assurda e insensata autorizzazione concessa dal Sindaco allo svolgimento della fiera, invitiamo noi i cittadini a stare in casa. Avrete tutto il tempo di andare al mercato ma la salute viene prima di tutto e non può attendere.

I consiglieri Comunali

Angelo Tenneriello.

Angelo Campolattano.

Michele Russo.

Imperia Tagliafierro.

Concetta Santo.

Gaetana Crisci.

Edoardo Tontoli.

Domenico Reitano.