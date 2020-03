Maddaloni. Ospedale: un’altra fregatura?

Vincenzo Bove, leader del Movimento Politico Uniti per Maddaloni, delegato del Sindaco, interviene sul provvedimento adottato dalla Regione Campania e dalla Direzione Generale della ASL per il presidio Ospedaliero di Maddaloni.

Venerdì avendo avuto uno strano sentore che stesse succedendo qualcosa all’Ospedale mi sono recato dal Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Maddaloni ma non sono stato ricevutoperché impegnato. Anche se sono consapevole dello stato di grave emergenza sanitaria in cui versiamo in questi giorni e favorevole a tutti i provvedimenti possibili e necessari per assicurare un’assistenza adeguata a pazienti gravi affetti da Coronavirus, ma apprendere la notizia della chiusura del Presidio Ospedaliero di Maddaloni per trasformarlo in una struttura solo ed esclusivamente alla cura dei malati affetti da Codiv-19 è stato davvero agghiacciante. Penso sia stato un atto inopportuno visto che, per la posizione strategica occupata dall’ospedale, che conta un’affluenza di circa 100.000 utenti di varie città, oltre che Maddaloni , anche Cervino, Santa Maria a Vico, Valle di Maddaloni, San Felice a Cancello, Arienzo, e cittadini di Acerra e Caivano. Questo creerà non pochi disagi a chi malauguratamente si trovi a dover raggiungere il PS dell’Azienda Ospedaliera di Caserta già fortemente intasato – afferma V. Bove.

Anche se il Direttore Generale ha rassicurato il Sindaco e al Parlamentare A. Del Monaco sul ripristino della struttura alla fine dell’emergenza, non mi sento tranquillo per aver già avuto un’esperienza pregressa diretta finita in malo modo. Penso che l’azione di emergenza poteva essere gestita in un modo diverso. Potevano essere creati 40 posti letto di Terapia Sub Intensiva e 25 posti letto di Terapia Intensiva da quei 55 posti letto già esistenti e rimasti vuoti perché soppressi nel 2013 con il trasferimento dei reparti di Ginecologia, Pediatria e Neonatologia e L’ampliamento della T.I. che oggi ha 4 posti letti ma e potenziata già con 10 Posti letti assicurando Personale e attrezzature. .Inoltre visto che il Presidio vanta di due ingressi, si poteva adibire uno per l’accettazione dei pazienti con sospetto di Coronavirus, e un altroPS di routine. Non penso sia stato trasparente agire senza aver prima chiesto un parere o discusso del problema con le Autorità Politiche Locali. Saremo attenti e vigili alla fine dell’Emergenza per il rispristino dell’Ospedale secondo il Piano Sanitario Regionale.