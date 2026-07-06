Maddaloni, smantellata rete di spaccio con servizio “delivery”: sette misure cautelari

Blitz antidroga della Polizia di Stato nella mattinata di oggi a Maddaloni, dove gli agenti della Squadra Mobile di Caserta e del locale Commissariato hanno eseguito sette misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L’inchiesta riguarda un presunto gruppo criminale ritenuto dagli investigatori dedito allo spaccio di cocaina e crack. Secondo l’accusa, l’organizzazione avrebbe gestito un’attività di vendita ben strutturata, con un sistema di consegne a domicilio della droga su richiesta dei clienti e una base operativa allestita in un appartamento di un complesso di edilizia popolare, attiva a tutte le ore. Il provvedimento cautelare ha disposto quattro arresti in carcere e tre ai domiciliari. Le indagini, coordinate dalla DDA di Napoli, si sono sviluppate attraverso intercettazioni, servizi di osservazione e attività di videosorveglianza, che avrebbero consentito di documentare numerosi episodi di cessione di sostanze stupefacenti e di ricostruire il funzionamento dell’organizzazione. Nel corso dell’attività investigativa sono stati inoltre sequestrati quantitativi di droga e identificati diversi acquirenti, segnalati alle autorità competenti. Le persone raggiunte dalle misure cautelari sono, allo stato, indagate e la loro posizione sarà valutata nel prosieguo del procedimento, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

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