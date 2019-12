Maddaloni. Tenneriello chiede lumi sui canoni degli alloggi comunali

Il consigliere capogruppo di Maddaloni Positiva, il dott. Angelo Tenneriello, ha presentato un ‘interrogazione a risposta orale su una tematica determinante per il recupero di crediti a favore delle casse comunali.

Nasce l’esigenza di conoscere quale sia la situazione dei pagamenti dei fitti degli alloggi comunali, tra residui e somme già incassate, e non solo; urge sapere anche quale sia la situazione in merito per quanto riguarda le concessioni del mercato agro – alimentare, le palestre e gli impianti sportivi, nonché delle sanzioni elevate a causa delle infrazioni al codice della Strada.

Il consigliere chiede quindi all’assessore al ramo se sono state attivate strategie dalla giunta per il recupero di queste somme e di renderle note.