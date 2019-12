Maddaloni. Vigliotta referente del M24A in città

E’ ufficiale solo da qualche minuto. Il gruppo di simpatizzanti del M24A che è partito con questa avventura capitanati da Giosuele Struffolino, ha individuato il referente cittadino per l’avvio del partito in città e per il traghettamento alla fase congressuale che ne eleggerà il segretario e gli organismi dirigenti. L’ing . Lorenzo Vigliotta, uomo politico di lungo corso, che per anni ha militato nel PSI, ha accettato l’invito del primo nucleo del M24A, Domenico Gulleri, Aniello Della Valle, Michelangelo Mavino e dello stesso Struffolino che stamane lo ha incontrato per conferirgli ufficialmente l’incarico. A breve sarà aperta la sede in via Bixio e partirà il tesseramento.

Nei prossimi giorni un evento aperto presenterà Lorenzo Vigliotta alla città in questo nuovo ruolo e saranno illustrati il programma e lo statuto del movimento.

A Struffolino e ai suoi compagni di avventura va l’in bocca al lupo e il plauso per la scelta effettuata da parte del coordinatore regionale Giuseppe Ercolino.