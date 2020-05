Magliocca: “ Orgoglioso di conferire alla memoria di Valerio Taglione medaglia d’oro al valor civile”

Caserta. Con decreto presidenziale, il n. 110, la Provincia di Caserta ha aderito alla richiesta ufficiale, unitamente ad altri comuni, della proposta di conferimento della medaglia d’oro al Merito ed al Valore Civile in memoria di Valerio Taglione.

L’Ente ha così inteso offrire un giusto tributo al coordinatore del “Comitato di Don Peppe Diana” recentemente scomparso, per premiare la sua attività di eccezionale valore ed impegno sociale a favore della popolazione della sua terra.

“È con grande orgoglio – ha dichiarato Giorgio Magliocca, presidente della Provincia di Caserta – che ho aderito alla proposta di insignire Valerio Taglione della medaglia d’oro al Merito ed al Valore Civile. È stato un esempio di virtù pubblica: un uomo che ha dedicato tutta la sua vita a portare legalità e amore in un territorio, quello casalese, devastato dalla violenza e dalla camorra. È stato e rimarrà per sempre un esempio per tutti noi – ha concluso Magliocca – perché ha dimostrato come la vita di ognuno possa essere quel seme in grado di generare una società nuova, all’insegna dell’impegno sociale e dell’amore per la propria terra”.

Valerio Taglione faceva parte del gruppo scout dell’Agesci di Don Peppe Diana e dopo l’uccisione del sacerdote, avvenuta il 19 marzo 1994, continuò il suo impegno sociale di resistenza contro la camorra ed il malaffare e, insieme ad altri giovani, costituì il “Comitato don Peppe Diana”, per difendere e proseguire l’insegnamento del grande sacerdote, esempio di dedizione e di amore per la propria terra. In questi anni la sua figura ha ben rappresentato un esempio di impegno di giustizia e di libertà soprattutto per i giovani.