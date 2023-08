Manifestazione a Napoli contro la rimozione del Reddito di Cittadinanza

Da quando la misura sociale del Reddito di Cittadinanza è stata abolita in molti che con il reddito provvedevano alle spese minime per la sopravvivenza stanno facendo sentire la propria voce.

Difatti stamattina – a Napoli – un corteo dei manifestanti è giunto in piazza Garibaldi marciando verso la sede di Fratelli d’Italia, che si trova all’inizio di Corso Umberto.

I manifestanti – una volta arrivati davanti la sede di FDI hanno intonato alcuni cori contro là Premier Giorgia Meloni e successivamente hanno fatto una pausa all’ingresso dell’Inps, in via De Gasperi.

Al grido di “ Assassini “ hanno poi continuato a manifestare davanti il Comune e la Prefettura.