Caserta, omaggia Diego Maradona

Caserta omaggia quello che fu il pibe de oro, Diego Maradona, lungo quella che è la via San Giovanni di Caserta, una delle strade ed arterie principali della città di Caserta, in ricordo dell’indimenticato campione argentino, attaccante e fantasista del Napoli di Ferlaino , che ha contribuito in maniera determinante ai due scudetti vinti dai partenopei, una serie di immagini con appese anche delle bandiere ai bordi della strada per dar un contributo al ricordo di quello che è stato un grandissimo campione dello sport e del calcio.