Marcianise: la Federciclismo Campania dà il via all’attività ciclistica sul Velodromo

Marcianise

Un giorno importante per l’avvio dell’attività ciclistica sul velodromo di Marcianise. Infatti, così come annunciato dal massimo dirigente della Federciclismo Campania, Prof. Giuseppe Cutolo, al velodromo sono arrivate dodici bici che saranno “propedeudiche” per il rilancio dell’attività giovanile ciclistica in Campania.

Le bici saranno messe a disposizione delle società ciclistiche che intendono promuovere l’attività su pista. A regolarizzare il tutto, a breve verrà emanato un apposito comunicato ufficiale della Federciclismo Campania. A ricevere le bici, l’infaticabile Consigliere Regionale FCI Campania Raffaele Salzillo che ha dato il benvenuto al Velodromo a Fausto Sangalli, “il delegato” della Federciclismo a consegnare le bici. Grazie all’impegno, la tenacia e la dedizione del Presidente Cutolo e dell’intera famiglia della Federciclismo Campania, il Velodromo di Marcianise diventa “la casa accogliente del ciclismo Campano” sia per l’attività promozionale e sia per quella agonistica.