Martedì 26 dicembre Al Don Bosco in scena Playing Love, Suite per pianoforte ed orchestra dedicata al grande compositore romano.

Una serata dedicata alla grande musica di Ennio Morricone, questo il dono speciale proposto dal Cine Teatro Don Bosco il giorno di Santo Stefano.

Playing Love-il cinema di Ennio Morricone, questo il nome dello spettacolo che andrà in scena il prossimo 26 dicembre con inizio alle ore 19:30 presso la storica sala di via Roma.

Una suite per pianoforte ed orchestra arrangiata e interpretata dal direttore d’orchestra, pianista e compositore Ernesto Sparago. In scena la splendida voce di Sarah Agostinelli e la Nova Amadeus Chamber Orchestra diretta da Stefano Sovrani avvicinatasi alla musica di Morricone dopo collaborazioni ad importanti festival nazionali ed internazionali.

Il Concerto ci consentirà di riascoltare gli immortali successi creati da Morricone, ma con delle varianti. Il Maestro Sparago, infatti, partendo dalla potenza emotiva di questi brani ha dato loro una nuova veste musicale riorchestrando alcune tra le più belle colonne sonore nella forma classica di “Concerto per Pianoforte e Orchestra“. Alla Nova Amadeus Chamber Orchestra ed a Sarah Agostinelli il compito di accompagnare lo spettatore in questo imperdibile viaggio musicale che toccherà: L’estasi dell’Oro; Mission; Metti una sera a cena; Giù la testa; C’era una volta il West; C’era una volta in America; Gabriel’s Oboe; Nuovo Cinema Paradiso; Malena; L’ uomo con l’Armonica; Il buono il brutto e il cattivo; Here’s to you; Playing Love.