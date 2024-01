Maxi blitz alle palazzine a Santa Maria Capua Vetere, impegnati 5 equipaggi del reparto prevenzione del crimine della Campania.

Sono iniziati nella tarda mattinata i controlli a tappeto in una della zone del Foro, la parte in questione sono le palazzine del rione ex IACP. Numerosi i poliziotti e vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta sono passati ad esaminare attentamente appartamenti, seminterrati garage del complesso famoso per lo spaccio cittadino.

Sono numerosi gli episodi di violenza avvenuti nelle maxi piazze, come l’omicidio di Emanuele Nebbia, consumatosi la notte di San Silvestro nella palazzina M. nel rione. Sono stati effettuati anche controlli su strada.